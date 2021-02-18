ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На участке автодорог Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты закрыто движение для всех видов транспорта. Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области Кайрат Шаймарденов попросил всех граждан не выезжать за пределы населённых пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 февраля, с 15:00, в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты для всех видов транспорта», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС региона Кайрат Шаймарденов попросил всех граждан не выезжать за пределы населённых пунктов.

«Берегите себя и своих близких. При чрезвычайной ситуаций звоните по номеру «112» и «101», - напомнили в департаменте.