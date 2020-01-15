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вчера 19:11
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Закрыто движение на двух участках трассы Кызылорда-Павлодар
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на двух участках трассы Кызылорда-Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.
В частности, движение закрыто на участках:
Кызылорда-Павлодар, км 1066-1135 (Молодежный-Павлодар облысының шекарасы)
Кызылорда-Павлодар, км 1135-1242 (граница Карагандинской области-Бозшаколь)
В связи с улучшением погоды открывается движение на следующих автодорогах:
Самара-Шымкент, км 1645-1702 (Жосалы-Тан)
Екатеринбург-Алматы, км 856-917 (граница Северо Казахстанской области-Жаксы)
Екатеринбург-Алматы, км 835-856 (Чистополье-граница Акмолинской области).
На трассах республиканского значения продолжают работать 701 единиц техники.
При возникновении нештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру 1403.
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