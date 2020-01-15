Закрыто движение на двух участках трассы Кызылорда-Павлодар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на двух участках трассы Кызылорда-Павлодар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

В частности, движение закрыто на участках:

Кызылорда-Павлодар, км 1066-1135 (Молодежный-Павлодар облысының шекарасы)

Кызылорда-Павлодар, км 1135-1242 (граница Карагандинской области-Бозшаколь)

В связи с улучшением погоды открывается движение на следующих автодорогах:

Самара-Шымкент, км 1645-1702 (Жосалы-Тан)

Екатеринбург-Алматы, км 856-917 (граница Северо Казахстанской области-Жаксы)

Екатеринбург-Алматы, км 835-856 (Чистополье-граница Акмолинской области).

На трассах республиканского значения продолжают работать 701 единиц техники.

При возникновении нештатной ситуации можно обратиться по короткому номеру 1403.