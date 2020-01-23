Закрыто движение на 47 участках казахстанских дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями закрыто движение на 47 участках, протяженностью 5387 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение АО «НК «КазАвтожол» в Telegram.

Это почти 22 % всех дорог республиканского значения. Больше всего трасс закрыто в Восточно-Казахстанской и Актюбинской областях.

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.

3. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-595, уч. гр.Костанайской обл.-гр. СКО.

4.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. гр. Костанайской обл.-п. Сурган.

5. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

6. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.

7. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-595, уч. гр.Костанайской обл.-гр. СКО.

8.Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 232-260, уч. гр. Костанайской обл.-п. Сурган.

9. Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, уч. п.Жаксы-п.Бузулук.

10. «Екатеринбург-Алматы» км. 917-1247, уч. с.Жаксы –г. Нур-Султан

11. «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км. 0-389, уч. г.Кандыагаш-п.Иргиз.

12. «Актобе-Атырау-гр.РФ.» км. 46-330, уч. г. Алга- гр.Атырауской обл.

13. «Северный Обход» км. 0-39,

14. «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 0-234, уч. с.Карабутак- гр Костанайской обл.

15. «Самара-Шымкент» км. 836-1240, уч. г.Хромтау-гр.Кызылординской обл..

16. «Актобе-Мартук-гр.РФ» км. 24-99, уч. п.Сарыжар-гр.РФ;

для грузового автотранспорта

17. «Самара-Шымкент» км. 710-618, уч. с.Курашасай-п.Хобда.

18. «Самара-Шымкент» км. 773-836, уч. с.Белогорка-г.Хромтау.

19. «Самара-Шымкент» км. 526-710, уч. гр.ЗКО-п.Куршасай.

20.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 558-615, уч. г.Ушарал- гр.ВКО.

нет

21.«Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. п.Белоусовка–г.Риддер.

для грузового с прицепом и полуприцепом автотранспорта

22. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 15-36, уч. с.Глубокое - с.Предгорное

23.«Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» км. 6-66, уч. с.Ушаново-пов на г.Серебрянск.

24.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 36-123, уч. с.Предгорное -гр.РФ.

25. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 707-941, уч.г.Аягоз-пов.на Бугаз.

26. «Алматы - Усть-Каменогорск» км. 615-768 (от г. Аягоз – до гр. Алматинской обл.

27. «Таскескен-Бахты (граница КНР)» км. 0-75 уч. пов. на с.Таскескен- с.Уржар

для грузового и общественного автотранспорта

28.«Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка – г.Семей.

нет

29. «Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. п.Жымпиты-гр.Актюбинской обл.

30. «Жезказган-Петропавловск» км. 138 -252, уч. с.Улытау-гр. Костанайской обл.

31. «Екатеринбург-Алматы» км. 1504-1620, уч. г.Караганда-п.Аксу-Аюлы.

32. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

33. «Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1447.

34.«Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 231-385, уч. п. Денисовка-гр.Актюбинская обл.

35. «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ» км. 0-174, уч. п.Денисовка – гр.РФ.

36. «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – уч. гр.Акмолинской обл.

37. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, уч. с.Аулиеколь-гр. Акмолинской обл.-п. Сурган.

38. «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, уч. с. Сарыколь-Северо-Казахстанской обл.

39. «Самара-Шымкент» км. 1240-1357, гр. Актюбинской обл.-г.Аральск.

нет 40.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.

41. «Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.

42.«Тимирязево-Сарыколь-граница области» км. 0-31.

43.«Екатеринбург-Алматы» км. 729-835, уч. гр. Костанайской обл.-с.Чистополье.

44.«Кокшетау-Рузаевка» км. 102-196, уч. Саумалколь-с.Рузаевка.

45.«Жезказган-Петропавловск» км. 595-701, уч. гр.Акмолинской обл.-с. Новоишимка

46. Костанай-Аулиеколь-Сурган, км 7-108, уч.Костанай-Аулиеколь

47. Екатеринбург-Алматы, км 589-586, уч.Щербакова-Сарыколь

По всей республике работает 741 единица техники.

При возникновении нештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403.







