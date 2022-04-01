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Закрыто движение из Атырауской области в сторону Актобе

Автор:  
Виктор Сутягин
1 Апреля 2022, 23:05
Закрыто движение из Атырауской области в сторону Актобе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за частичного разрушения трассы и подмыва моста закрыто движение из Атырауской области в сторону Актобе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 18:00 из-за паводка закрыто движение для всех видов автотранспорта на 330-337 км автодороги республиканского значения А-27 «Актобе - Атырау - Астрахань». От села Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области до границы с Актюбинской области. Также паводковыми водами размыт автомобильный мост на этой же трассе на территории Актюбинской области на 246 километре автодороги.

Движение в данном направлении ограничено для всех автотранспортных средств, следующих по трассе в Актюбинскую область. Просим воздержаться от выезда на территорию Актюбинской области по трассе А-27 «Актобе-Атырау-Астрахань», - сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области.

Напомним, сегодня руководство области и ДЧС ЗКО посетили Каратобинский и Шынгырлауские района, которые были затоплены паводковыми водами. По словам главы региона Гали Искалиева, в поселке Шалгын Каратобинского района подтопленными оказались 25 домов.


Кадр из видео

Атырауская область   Происшествия   Транспорт   Видео   Паводок   Регионы Казахстана   Дороги   МЧС   ДЧС   Вода  
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