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    23:38, 23 Март 2021 | GMT +6

    Закрытие взлетно-посадочной полосы продлили в аэропорту Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев продлили закрытие взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ».

    «Из-за погодных условий Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы еще раз в связи с очисткой снега до 03:00. Просим пассажиров отнестись с пониманием к работе аэропорта, мы делаем все возможное для безопасности наших пассажиров. Всю подробную информацию просим узнавать в call-центрах аэропортов и авиакомпаний», - сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

    По его информации, рейс Франкфурт - Нур-Султан отправлен на запасной аэродром в Алматы.

    Ранее сообщалось о том, что столичный аэропорт продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы до 24:00 в связи с очисткой от снега.

    Напомним, в связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправлены на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан. Рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду.

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