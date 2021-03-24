Закрытие взлетно-посадочной полосы продлили в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев продлили закрытие взлетно-посадочной полосы, передает МИА «Казинформ».

«Из-за погодных условий Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы еще раз в связи с очисткой снега до 03:00. Просим пассажиров отнестись с пониманием к работе аэропорта, мы делаем все возможное для безопасности наших пассажиров. Всю подробную информацию просим узнавать в call-центрах аэропортов и авиакомпаний», - сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

По его информации, рейс Франкфурт - Нур-Султан отправлен на запасной аэродром в Алматы.

Ранее сообщалось о том, что столичный аэропорт продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы до 24:00 в связи с очисткой от снега.

Напомним, в связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправлены на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан. Рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду.