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Закрытие трасс и отмена уроков: непогода разыгралась в Костанайской области

22 Декабря 2021 10:10
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Закрытие трасс и отмена уроков: непогода разыгралась в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с погодными условиями - дождём и образовавшимся гололедом принято решение о переводе первой смены учащихся в дистанционны формат. Закрыты и трассы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает отдел образования города Костаная, в связи с погодными условиями 22.12.2021 г. первая смена переводится на дистанционный формат обучения.

Также к водителям обратились стражи порядка.

«На территории области осложнилась дорожная обстановка из-за изменения погодных условий, выпадения осадков в виде дождя, снега, порывистого ветра. В регионе ожидаются заморозки, гололёд и туман.

Департамент полиции Костанайской области обращается ко всем участникам дорожного движения – будьте предельно внимательны и осторожны на дорогах! Строго соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и безопасную дистанцию!»,- сообщили в департаменте полиции области.

Также водителей просят отказаться от совершения резких маневров и торможений, так как это может привести к потере контроля над автомобилем в условиях неблагоприятной погоды.

«Пешеходам необходимо при переходе проезжей части, убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта. Меры предосторожности помогут значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит, спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения! Берегите себя и своих близких!»,- подытожили в департаменте.

Вместе с тем, с связи с погодными условиями, закрыты и трассы в области.

«В связи с сильным гололедом, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильных дорог областного значения для всех видов автотранспорта с 09.00 часов 22 декабря 2021 года»,- говорится в сообщении.

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#Костанайская область   #Образование   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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