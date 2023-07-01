Закрытие театрального сезона прошло в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Закрытие 56-го театрального сезона в Таразе состоялось спектаклем по пьесе драматурга Виктора Гроссмана, созданной по мотивам одноименного романа Александра Пушкина «Дубровский», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что премьера этого спектакля состоялась в минувшем театральном сезоне на сцене Жамбылского областного русского драматического театра. Поставленный в рамках Международного творческого проекта «ГИТИС: русская театральная школа за рубежом» спектакль «Дубровский» - игра в разбойники был с восторгом принят таразскими зрителями. Творческому тандему жамбылских актеров и российских театральных деятелей удалось создать на сцене театра в Таразе настоящий шедевр.

«В 56-м театральном сезоне наш репертуар пополнили пять спектаклей, - рассказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – Это психологическая драма «Звезда надежды» по пьесе Булата Узакова, «Дубровский» и комедия «Дикарь» испанского драматурга Алехандро Касоны. Для детей – «Спящая красавица» Владимира Илюхова и «Волшебная лампа Аладдина» по мотивам сказок «Тысячи и одной ночи». В апреле театр принял участие в XI Международном театральном фестивале «Золотая провинция» в российском городе Пензе со спектаклем «Панночка» - фантасмагория Нины Садур по мотивам мистической повести Николая Гоголя «Вий». Режиссер-постановщик Игорь Седин, приглашенный из столичного Государственного академического русского театра драмы имени Максима Горького. Он был награжден специальным дипломом за художественно-пространственное решение мира гоголевских персонажей в спектакле».

По словам спикера, труппа таразского театра выезжала на гастроли в Талдыкорган, выступала в областной филармонии Жетысу для жителей и гостей города.

«Наши спектакли были приняты зрителем с большим теплом. Всего за три дня было показано 12 спектаклей, из них две трети – для юного зрителя. Помимо масштабных международных и межрегиональных мероприятий, было организовано немало интересных проектов в родном Таразе. Прошли традиционные литературные чтения, посвященные великим поэтам Есенину и Пушкину. Выпущены два театрализованных представления к Новому Году, к Наурызу, отметили «Масленицу широкую», День славянской письменности и культуры, приняли участие в мероприятии «Ночь в музее», - говорит Валерия Сон.

Завершающей нотой 56-го театрального сезона для Жамбылского областного русского драматического театра стал IV Международный фестиваль детских театральных коллективов имени Камата Касенова, который проходил с 26 по 29 июня. В этом четвертом по счету фестивале приняли участие детские театральные коллективы из разных городов Казахстана.

«В следующем театральном сезоне нас ждет премьера комедии «Васька» по пьесе Сергея Антонова, это фантазия на тему из жизни кота. Режиссер-постановщик - отличник культуры РК Галина Соколова. Для наших зрителей мы готовим продолжение проекта «Классика русскоязычной комедии» - режиссер Григорий Артамонов будет ставить спектакль Александра Грибоедова «Горе от ума». В сентябре 2022 года в театре была организована Творческая режиссерская лаборатория, в которой три режиссера из Москвы за четыре дня поставили эскизы по произведениям Грибоедова, Тургенева и Чехова. По итогам был определен один из эскизов для превращения в полноценный спектакль», - отметила заместитель директора театра Валерия Сон.

Жамбылский областной русский драматический театр третий год плодотворно сотрудничает с российским Фондом поддержки русского театра за рубежом, Союзом театральных деятелей РФ, московским Государственным институтом театрального искусства.

«В новом сезоне зрители смогут увидеть на сцене как уже полюбившиеся, так и новые постановки. Это и детские сказки, и комедии, и психологические драмы, и современные проекты, а также нестареющая классика. Мы благодарим и любим всей душой каждого зрителя, ведь без вас невозможно и бессмысленно искусство сцены. До встречи в 57-м театральном сезоне», - сказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.