Закрытие театрального фестиваля «ТеатрALL» состоялось в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоялась официальная церемония закрытия театрального фестиваля «ТеатрALL», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что мероприятие прошло в формате театрального капустника, в котором участники – 12 столичных театров и 2 приглашенных коллектива из России – показали номера из своих лучших постановок.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля присутствовали министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, президент Ассоциации Театров Казахстана Асанали Ашимов, Народный артист Казахстана, профессор Талгат Теменов, заместитель акима Нур-Султана Асхат Оралов, заслуженные деятели культуры, а также директора казахстанских театров и творческие коллективы.

«В этом году отмечаем 30-летие Независимости нашей страны. В сфере культуры, спорта запланировано более тысячи мероприятий. Год непростой, до сих пор в областях соблюдаются карантинные меры. Несмотря на это, в онлайн- и в оффлайн-форматах было проведено много мероприятий. Только в течение года провели несколько театральных фестивалей. И в эти дни завершается еще один фестиваль, особенностью которого является то, что участвуют не только драматические театры, но и театры в других жанрах», - сказала Актоты Раимкулова.

Министр отметила, что Нур-Султан становится столицей культуры, где процветает искусство.

«Данный фестиваль принес много положительного, открыл новые имена. Планируем ежегодно проводить этот спектакль. Из года в год программа будет меняться. Мы будем включать новые жанры, кажется, этим процесс будет интересен. В этот раз к нам приехали коллеги из России. Мы благодарны им, потому что не так просто проводить мероприятия и встречаться в это время. Это также обогатило театральную палитру нашей столицы», - добавила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

Сегодня стали известны имена обладателей первой премии «ТеатрALL». В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан были учреждены 30 номинаций.

Для определения победителей был создан экспертный совет фестиваля, который проводил обсуждение и оценивал каждую представленную постановку. В состав совета вошли известные деятели искусств: Қазақстанның Еңбек Ері, Народный артист СССР и Казахстана, Лауреат Государственной премии СССР и Казахстана, президент Ассоциации Театров Казахстана Асанали Ашимов; Народный артист Казахстана, профессор Талгат Теменов, доктор искусствоведения, профессор, театральный критик, Президент международной ассоциации театральных критиков Лаша Чхартишвили (Грузия); театральный и литературный критик, культуролог, заслуженный деятель Казахстана, лауреат международной литературной премии «Алаш» Алия Бопежанова и другие деятели искусства.

За вклад в развитие театрального искусства наградили директора кукольного театра акимата города Нур-Султана Куралай Ешмуратову, за творческий поиск наградили директора театра «А. И.» Айгуль Иманбаеву, лучшим театральным менеджером стал директор театра «Астана Балет» Александр Совостьянов.

«Лучшим художником по свету» стал Айдын Досаев.

За лучшую сценографию - постановку «Кыз Жибек» - наградили Софью Тасмагамбетову и Павла Драгунова, за лучший дебют - Айдара Акипбаева.

«Лучший эпизодический мужской образ» – Батай Жандаулет за роль Грумио в спектакле «Укрощение строптивой».

«Лучший эпизодический женский образ» - Ажар Шакиржанова за роль Леди Капулетти в постановке «Ромео-Джульетта».

«Лучший артист театра кукол» – Дархан Муслимов.

«Лучший хореограф» - художественный руководитель Государственного театра «Наз» Кадиша Агимбаева.

«Лучшая артистка балета» – ведущая балерина театра оперы и балета «Астана опера» Айгерим Бекетаева .

«Лучшим солистом оперы» признана Жамиля Жаркынбаева за арию Жибек в постановке «Кыз Жибек».

«Лучшая женская роль второго плана» – Самал Еслямова за роль Риммы в спектакле «Дүние – ғапыл».

«Лучший актером» стал Иван Анопченко, государственный Русский драматический театр им.Максима Горького.

«Лучшая актриса» – Айнур Бермухамедова за роль Розалинды.

«Лучший актерский ансамбль» - Государственный Русский драматический театр имени Максима Горького.

«Лучшим режиссером» стал Асхат Маемиров.

В номинации «Лучшая постановка» наградили театр «Жастар» за спектакль «Укрощение строптивой».

Напомним, на площадке фестиваля было представлено около 30 спектаклей, проведены мастер-классы по актерскому мастерству художественным руководителем Государственного академического немецкого драматического театра Наташей Дубс, выставки современного искусства «BYterekte» и Галереи изобразительного искусства Лейлы Махат.

Как отметили организаторы, главной миссией фестиваля является поддержка и развитие творческого потенциала театральных коллективов, сохранение традиций театральной школы и поиск нового современного сценического языка.