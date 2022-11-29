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Закрытие McDonald’s в Казахстане прокомментировал глава Минторговли

29 Ноября 2022, 11:48
Закрытие McDonald’s в Казахстане прокомментировал глава Минторговли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин прокомментировал закрытие McDonald’s в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всю информацию я вам сказать не могу. Потому что ту информацию, которую я получил еще с головным офисом не согласовано, но большая часть продукции – около 1 тыс. наименований различной продукции импортировалась. Естественно, кое-что у нас выпускалось: булочки «Байсеке-Агро» выпускал. Поэтому сейчас идет процесс перестройки. Пока мы сказали руководству, какая помощь требуется от Министерства торговли, и я дал Комитету по техрегулированию посмотреть, чем мы можем помочь по сертификации, побыстрее сделать. Работа в этом направлении идет», - прокомментировал Серик Жумангарин журналистам после заседания Правительства.

Также у него спросили, может ли приостановка работы ресторана быть связана с арестом бизнесмена Кайрата Боранбаева.

«Он же акционер. Я думаю, такого существенного это не оказывает», - заявил министр торговли.

17 ноября стало известно, что McDonald’s в Казахстане временно приостанавливает работу всех своих ресторанов.

Компания имела 24 ресторана McDonald’s в следующих городах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда и обеспечивала работой около 2 тыс. человек.


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