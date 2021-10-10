Закрытие бизнеса, безработица: как пандемия повлияла на психическое здоровье людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как пандемия повлияла на психическое здоровье людей? Об этом в интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал Национальный консультант по психическому здоровью Странового офиса ВОЗ в Казахстане, врач психиатр высшей категории, к.м.н. Николай Негай.

«Конечно же, пандемия сказалась на психоэмоциональном состоянии человека. Достаточно серьезно увеличились определенные психические симптомы. Например, по данным некоторых исследований, нарушение сна практически выросло на 30-40%. Если говорить о слабости, она тоже возросла порядка на 40%. Есть и другие симптомы, связанные с психосоциальными факторами. Безработица или даже работа на дому тоже приводит к определенным обстоятельствам», - пояснил врач психиатр.

По словам доктора, существуют специальные механизмы, чтобы противостоять этому.

«Знаю многих людей, которые потеряли работу, но через определенное время, обратившись за профессиональной помощью, смогли реализовать себя совершенно в другом направлении, стали оттачивать свои навыки. Наверное, вы заметили, что в последнее время стали популярны различные тренинги личностного роста... То есть, человек настолько умен, что всегда может найти выход», - отметил Николай Негай.

В этой связи врач советует не поддаваться панике.

«Всегда есть выход. Любые изменения преодолимы. Это нужно четко понимать», - добавил консультант по психическому здоровью Странового офиса ВОЗ в Казахстане Николай Негай.