Закрыта дорога от Петропавловска до границы Акмолинской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрыли участок дороги «Нур-Султан-Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, участок республиканской автодороги от райцентра Бесколь до границы Акмолинской области закрыт для всех видов автотранспорта с 11:45 часов. Причина – усиление ветра, гололед.

Напомним, накануне закрыли участок республиканской автодороги «Жезказган-Петропавловск».

Вчера, 6 февраля, в Петропавловске температура воздуха составляла плюс 1-2 градусов. Ночью был небольшой дождь. Утром столбик термометра опустился до минус 11 градусов.