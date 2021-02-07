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    13:30, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Закрыта дорога от Петропавловска до границы Акмолинской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрыли участок дороги «Нур-Султан-Петропавловск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, участок республиканской автодороги от райцентра Бесколь до границы Акмолинской области закрыт для всех видов автотранспорта с 11:45 часов. Причина – усиление ветра, гололед.

    Напомним, накануне закрыли участок республиканской автодороги «Жезказган-Петропавловск».

    Вчера, 6 февраля, в Петропавловске температура воздуха составляла плюс 1-2 градусов. Ночью был небольшой дождь. Утром столбик термометра опустился до минус 11 градусов.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Транспорт
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