Закрыта часть трассы Самара-Шымкент в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области из-за снежной метели закрыта часть трассы «Самара-Шымкент» от города Хромтау до поселка Карабутак, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В настоящее время из-за непогоды закрыта трасса «Самара-Шымкент» от города Хромтау до населенного пункта Карабутак. В связи с неблагоприятными погодными условиями просим водителей соблюдать ПДД, скоростной режим и необходимую дистанцию. Движение на минимальной скорости во время непогоды спасет от дорожно – транспортных происшествий», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Полицейские призвали водителей без надобности не выезжать из Актобе, а водителей грузовых автомашин на время остановиться в кемпингах.

Как ранее сообщал замначальника департамента по ЧС Кайрат Касым, ухудшение погодных условий в регионе было ожидаемым - заранее было распространено штормовое предупреждение, однако многие водители не успели заменить шины на зимний вариант в связи с чем повысилась аварийность на дорогах.

Сегодня выпал первый снег в 8 районах области. Ожидается, что непогода продлится в Актюбинской области еще 2 дня.



