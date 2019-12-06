Закрыт выезд из столицы по всем направлениям и участок дороги в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закрыто движение транспорта из города Нур-Султана по всем направлениям и участок дороги в Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в связи с ухудшением погодных условий с 20:45 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из города Нур-Султана по всем направлениям.

Как сообщает пресс-служба МИИР РК, с 19:30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, низовая метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения: «г.Щучинск-с.Зеренда» (0-47 км,).