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Закрыт выезд из столицы по всем направлениям и участок дороги в Акмолинской области
6 Декабря 2019 21:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закрыто движение транспорта из города Нур-Султана по всем направлениям и участок дороги в Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в связи с ухудшением погодных условий с 20:45 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из города Нур-Султана по всем направлениям.
Как сообщает пресс-служба МИИР РК, с 19:30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, низовая метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения: «г.Щучинск-с.Зеренда» (0-47 км,).
Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Транспорт, Погода,
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