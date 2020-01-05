Закрыт участок дороги: непогода вновь разыгралась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вторые сутки подряд закрывают участок республиканской автодороги «Тимирязево - Сарыколь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе вновь ухудшение погоды: низовая метель, плохая видимость на дороге. Служба спасения в мобильном приложении «Darmen» оповестила о закрытии движении на участке автомобильной дороги республиканского значения от села Тимирязево до границы Костанайской области. Буквально сегодня начальник управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев на брифинге сообщал о том, что здесь образуются снежные заторы. Утром техника участок расчистила, дорогу открывали. В 18.30 часов вновь закрыли.

Спасатели рекомендуют жителям региона не игнорировать предупреждения о шторме или закрытии дорог и отложить поездки. Иначе есть риск оказаться в снежном плену. Как произошло с 65 гражданами, которые в праздничные дни все же выехали за пределы населенных пунктов и едва не стали жертвами стихии.