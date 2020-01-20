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Закрыт участок дороги на трассе Самара - Шымкент

20 Января 2020 21:24
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Закрыт участок дороги на трассе Самара - Шымкент

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с 19.00 в связи с непогодой закрыт участок дороги на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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«20 января с 19.00 часов в связи с ухудшением погодных условий, гололедом и метелью ограничено движение для всех транспортных средств на участке автодороги Самара - Шымкент от поселка Белогорка до города Хромтау», - говорит сотрудник пресс-службы ДЧС Актюбинской области Сабина Серикова.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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Автор:

Самал Ендибаева

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