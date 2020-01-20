Закрыт участок дороги на трассе Самара - Шымкент

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с 19.00 в связи с непогодой закрыт участок дороги на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«20 января с 19.00 часов в связи с ухудшением погодных условий, гололедом и метелью ограничено движение для всех транспортных средств на участке автодороги Самара - Шымкент от поселка Белогорка до города Хромтау», - говорит сотрудник пресс-службы ДЧС Актюбинской области Сабина Серикова.