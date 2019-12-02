Закрыт участок автодороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 20:00 часов 2 декабря в связи с непогодой закрыт участок автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«С 20:00 часов 2 декабря в связи с ухудшением погодных условий снегопадом и гололёдом закрыто движение на участке автодороги областного значения Актобе - Болгарка - Шубаркудук. Дорога закрыта для всех видов автотранспорта с 17 по 190 километр и от поселка Сазда до поселка Шубаркудук», - сообщил сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.