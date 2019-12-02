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Закрыт участок автодороги в Актюбинской области

2 Декабря 2019 22:56
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Закрыт участок автодороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 20:00 часов 2 декабря в связи с непогодой закрыт участок автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

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«С 20:00 часов 2 декабря в связи с ухудшением погодных условий снегопадом и гололёдом закрыто движение на участке автодороги областного значения Актобе - Болгарка - Шубаркудук. Дорога закрыта для всех видов автотранспорта с 17 по 190 километр и от поселка Сазда до поселка Шубаркудук», - сообщил сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Другие государственные органы, Погода,
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Автор:

Самал Ендибаева

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