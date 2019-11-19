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Закрыт участок автодороги Самара-Шымкент в Актюбинской области
19 Ноября 2019 23:41
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий ограничено движение автотранспорта на участке автодороги Самара-Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
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«В связи с ухудшением погодных условий - снегопадом и гололедом ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент с 842 километра у поселка Дон до 1153 километра на пересечении Самара-Шымкент и Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз», - говорит сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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