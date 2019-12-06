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Закрыт еще один участок дороги в Актюбинской области

6 Декабря 2019 22:07
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Закрыт еще один участок дороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий-нулевой видимостью и метелью закрыт участок автодороги республиканского значения «Актобе-Орск», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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«В связи с ухудшением погодных условий -нулевой видимостью, метелью, гололедом закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Актобе-Орск». Это участок с 16 по 135 километр от поселка Пригородный до границы Российской Федерации», - сообщил сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог в департаменте рекомендуют установить специальное мобильное приложение «Darmen».

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Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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Автор:

Самал Ендибаева

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