Закрыт еще один участок дороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий-нулевой видимостью и метелью закрыт участок автодороги республиканского значения «Актобе-Орск», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«В связи с ухудшением погодных условий -нулевой видимостью, метелью, гололедом закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Актобе-Орск». Это участок с 16 по 135 километр от поселка Пригородный до границы Российской Федерации», - сообщил сотрудник пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.

Для получения актуальной информации о состоянии дорог в департаменте рекомендуют установить специальное мобильное приложение «Darmen».