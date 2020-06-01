Закроют ли на карантин весь состав при обнаружении больного коронавирусом в поезде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора по операционным вопросам АО «Пассажирские перевозки» Йорг Бесвер рассказал о действиях проводника при обнаружении в поезде коронавирусного больного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с компетентными органами нами разработан алгоритм действий при выявлении симптомов коронавируса. Поэтому у каждого проводника есть четкие инструкции, которые вывешены в купе проводника, как он должен себя вести. При выявлении симптомов человек будет изолирован в отдельном купе, а остальные действия будут согласно этому алгоритму», - сказал Йорг Бесвер журналистам на вокзале «Нурлы жол».

По его словам, там пациент будет находиться до следующей станции, где его будет встречать скорая помощь. Кроме того, спикер заверил, что весь состав закрывать на карантин не будут.

«Вагон будет дезинфицироваться, будут проводиться все необходимые работы для дальнейшей возможности его использования. Если выявлен 1 человек, какой смысл закрывать весь состав? Ведь мы ограничиваем передвижение в поезде, поэтому каждый будет находиться только в своем вагоне», - отметил Й. Бесвер.

«Что касается общепита, сейчас постановлением главного санврача на транспорте запрещена эта деятельность (вагоны-рестораны, прим. ред), поэтому рекомендация пассажирам - брать с собой достаточное количество запасов еды. Потому что вагоны-рестораны работать пока не будут», - заключил он.

Ранее заместитель гендиректора по операционным вопросам АО «Пассажирские перевозки» Йорг Бесвер сообщил о том, что п ассажиры поездов не смогут перемещаться из вагона в вагон. 1 июня с вокзала «Нурлы жол» стартовали поезда первых междугородних сообщений после введения карантинного режима в стране. Кроме того, узнать, как работают вокзалы в Алматы в условиях карантина, можно в материале нашего корреспондента.

13 мая 2020 года на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения, в частности, о поэтапном возобновлении внутреннего железнодорожного сообщения, с учетом соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте. Отметим, что продажа железнодорожных билетов на внутренние маршруты Казахстана открылась 15 мая.



