НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закроет ли Казахстан воздушный коридор из-за индийского штамма коронавируса? На этот вопрос ответил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ни с кем не закрываем воздушный коридор. У нас около 150 рейсов, с 14 странами установлены тесные контакты. Вы знаете, что мы меры безопасности приняли давно: обязательный ПЦР-тест всем гражданам, которые заезжают в Казахстан. Даже в отношении тех граждан, кто находится за рубежом. Пока не планируется ограничения воздушного пространства», - ответил Ералы Тугжанов.

Ранее он комментировал, могут ли ввести локдаун в Казахстане из-за индийского штамма.

«Мы не видим необходимости на территории республики вводить локдаун из-за индийского штамма коронавируса. Такого вопроса на повестке дня нет. На прошлом заседании Межведомственной комиссии приняли конкретные ограничительные меры в Нур-Султане. Все это профилактические меры. По сферам услуг, в особенности по местам массового скопления людей были приняты меры. Дальнейшее принятие решения зависит от эпидемиологической ситуации в стране», - сказал Ералы Тугжанов.