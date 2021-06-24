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    19:06, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Закроет ли Казахстан воздушный коридор из-за индийского штамма

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закроет ли Казахстан воздушный коридор из-за индийского штамма коронавируса? На этот вопрос ответил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ни с кем не закрываем воздушный коридор. У нас около 150 рейсов, с 14 странами установлены тесные контакты. Вы знаете, что мы меры безопасности приняли давно: обязательный ПЦР-тест всем гражданам, которые заезжают в Казахстан. Даже в отношении тех граждан, кто находится за рубежом. Пока не планируется ограничения воздушного пространства», - ответил Ералы Тугжанов.

    Ранее он комментировал, могут ли ввести локдаун в Казахстане из-за индийского штамма.

    «Мы не видим необходимости на территории республики вводить локдаун из-за индийского штамма коронавируса. Такого вопроса на повестке дня нет. На прошлом заседании Межведомственной комиссии приняли конкретные ограничительные меры в Нур-Султане. Все это профилактические меры. По сферам услуг, в особенности по местам массового скопления людей были приняты меры. Дальнейшее принятие решения зависит от эпидемиологической ситуации в стране», - сказал Ералы Тугжанов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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