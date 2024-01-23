Закрыты участки дорог в трех областях РК
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на четырех участках автодорог республиканского значения в трех областях республики. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казавтожол.
Алматинская область
1.«Алматы-Шелек-Хоргос» км 24-254, уч. пункт взимания платы-гр.Жетысуской обл. – 230 км. (ветер, при минусовой температуре).
Область Жетысу
1. «Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. (метель, ограничение видимости).
Западно-Казахстанская область – два участка
1.«Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км. 0-213 уч. п.Чапаево-п.Казталовка – 213 км.
2. «Атырау-Уральск» км. 189-371, уч. гр.Атырауской обл.-с.Чапаево – 182 км. (ветер, метель, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре).
На автодорогах республиканского значения задействовано 206 единиц техники и 287 человек.