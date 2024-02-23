РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:38, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Закрыты трассы в четырех областях Казахстана

    блокпосты, закрытие трасс в Жамбылской области
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    По состоянию на 21.00 22 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 12 автодорогах республиканского значения в 4 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

    Область Абай – 3 автодороги общей протяженностью 153 км(в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области):

    1. «Алматы-Усть-Каменогорск» - с.Калбатау-гр.Восточно-Казахстанской обл;
    2. «Усть-Каменогорск-Семей» - гр.Восточно-Казахстанской обл.-г.Семей;
    3. «Омск-Майкапчагай» - с.Бугаз-гр.Восточно-Казахстанской обл(для дизельных и общественных видов автотранспорта).

    Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1238 км(понижение температуры воздуха до - 45°С, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин):

    1. По области по всем направлениям(для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);
    2. «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-КарагайРахмановские ключи» - с.Берель-санаторий Рахмановские ключи(для всех видов автотранспорта).

    Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км(в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

    1. «Жезказган-Петропавловск» - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык(для всех видов). Скопление транспорта на участке – отсутствует.

    Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км(сильный ветер, понижение температуры воздуха).

    1. «Жезказган-Петропавловск» - п.Улытау-гр.Костанайской обл(для всех видов).

    На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 401 единиц техники и 727 человек.

    Теги:
    Дороги Восточно-Казахстанская область Трассы Улытауская область Костанайская область Абайская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!