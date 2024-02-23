Закрыты трассы в четырех областях Казахстана

По состоянию на 21.00 22 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 12 автодорогах республиканского значения в 4 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу «КазАвтоЖол».

Область Абай – 3 автодороги общей протяженностью 153 км(в связи с ухудшением погодных условий в Восточно-Казахстанской области):

«Алматы-Усть-Каменогорск» - с.Калбатау-гр.Восточно-Казахстанской обл; «Усть-Каменогорск-Семей» - гр.Восточно-Казахстанской обл.-г.Семей; «Омск-Майкапчагай» - с.Бугаз-гр.Восточно-Казахстанской обл(для дизельных и общественных видов автотранспорта).

Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1238 км(понижение температуры воздуха до - 45°С, в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин):

По области по всем направлениям(для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями); «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-КарагайРахмановские ключи» - с.Берель-санаторий Рахмановские ключи(для всех видов автотранспорта).

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км(в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области):

«Жезказган-Петропавловск» - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык(для всех видов). Скопление транспорта на участке – отсутствует.

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км(сильный ветер, понижение температуры воздуха).

«Жезказган-Петропавловск» - п.Улытау-гр.Костанайской обл(для всех видов).

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 401 единиц техники и 727 человек.