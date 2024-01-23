РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Закрыты республиканские дороги в трех областях РК

    Более 50 человек эвакуировали спасатели с дорог в Карагандинской области за сутки
    Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

    По состоянию на 11:00 23 января, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    Ограничение введено в следующих областях:

    Жамбылская область - 1 участок

    1.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км.

    Область Жетысу – 1 участок

    1. «Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

    Западно-Казахстанская область – 2 участка

    1. «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км. 0-213 уч. п.Чапаево-п.Казталовка – 213 км. 2. «Атырау-Уральск» км. 189-371, уч. гр.Атырауской обл.-с.Чапаево – 182 км.

    На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 642 единиц техники и 1258 человек.

    Теги:
    Дороги Метель КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Непогода
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!