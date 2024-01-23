Закрыты республиканские дороги в трех областях РК
По состоянию на 11:00 23 января, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.
Ограничение введено в следующих областях:
Жамбылская область - 1 участок
1.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км.
Область Жетысу – 1 участок
1. «Ушарал-Достык» км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.
Западно-Казахстанская область – 2 участка
1. «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км. 0-213 уч. п.Чапаево-п.Казталовка – 213 км. 2. «Атырау-Уральск» км. 189-371, уч. гр.Атырауской обл.-с.Чапаево – 182 км.
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 642 единиц техники и 1258 человек.