Закрыть гештальт: модная тенденция или проблема?

«Незакрытый гештальт», «закрыть гештальт» и тому подобные фразы слышал каждый из нас. Модное выражение применяют здесь и там, не задумываясь о его значении. В прошлом году даже появился комедийный сериал с похожим названием. Что такое гештальт на самом деле, корреспондент агентства Kazinform узнавала у психолога Дмитрия Агапова.

Гештальт с немецкого переводится как «целостный образ». В 1910-1930-е годы Вюрцбургская школа психологии мышления изучала проблемы восприятия. И тогда впервые возникла теория гештальта.

- Представьте на белом листе бумаги четыре точки, расположенные на равном удалении друг от друга и если их мысленно соединить, то вы увидите квадрат. Но его фактически же там нет. То есть, наш мозг дозавершает то, что видит, до целостного образа. В этом суть психологии восприятия. Психике важно дозавершение. На современном этапе эта идея используется в немедицинской психотерапии (глубинная работа по личностному изменению) и одном из ее направлений гештальт-терапии, - пояснил Д.Агапов.

Незавершенный гештальт – когда человек эмоционально отреагировал на какую-то ситуацию, но это возбуждение нервной системы не было завершено. Например, ребенка испугала собака. У него осталось впечатление, страх, ужас. Но он не поделился этой эмоцией, возможно, даже забыл о ситуации. Но для психики история с собакой не завершилась. Потом ребенку или уже взрослому могут сниться кошмары с участием собаки, он будет испытывать необъяснимый страх перед любой собакой.

- Для мозга крайне важно, чтобы все было завершено, закрыто. Эмоциональная реакция должна быть довыражена. В большинстве случаев мы это делаем. К примеру, встретили знакомого, хотели о чем-то поговорить, но вас отвлекли. А потом во сне вы увидели продолжение этой истории, поговорили. Импульс возбуждения нервной системы реализовался не в реальности, а в сновидении. Функция снов завершать «гештальты». Десятки ситуаций мы завершаем в реальности, сновидениях, фантазиях. Если же импульс «застрял» в психике, как в случае с собакой, то все ситуации в будущем, так или иначе напоминающие ту встречу с животным, будут восприниматься с такими же эмоциями. Вам 40 лет, а вы, как 5-летний ребенок, вздрагиваете при виде любой собаки, - прокомментировал психолог.

Так же человек может не завершить отношения с партнером. Физически это произошло, но внутри психики отношения продолжаются и в результате новые построить не получается либо они не удовлетворяют. Это может происходить неосознанно.

- Как правило, в таких случаях есть неудовлетворенность текущими отношениями. Начинаем разбираться и выходим на трагическую первую любовь. Вот он незакрытый гештальт. Из-за прошлого мы действуем не в полном соответствии с текущей ситуацией. В отношениях нет живого целостного контакта с партнером, человек не может находиться в точке настоящего и как будто проживает прежние незавершенные отношения. Задача психолога – помочь понять, в каком месте нарушается контакт, и перестроить его. Проиграть прежние отношения, довыразить все чувства к прошлому партнеру и тогда на настоящего он будет смотреть другими глазами, - отметил Д.Агапов.

Незавершенных ситуаций у каждого человека может быть не один десяток. При этом нужно отличать психологическую травму и гештальт. Психолог пояснил, что гештальт – это общее понятие. Травма – часть гештальта - связана с угрозой разрушения физической или личностной целостности человека. Прилюдное жестокое оскорбление, насилие, попытка убийства – это все травмы.

- Сильное эмоциональное впечатление – это импринт. Человек не может полноценно выстраивать контакт с человек, предметом или явлением. Мешают какие-то убеждения, обесценивание человека или, напротив, проживание его эмоций, а не своих – вариантов много, - добавил психолог.

Самостоятельно справиться с незакрытыми гештальтам можно, если включить рефлексию, задавать себе вопросы, если есть опыт работы со своим внутренним миром. Но это сложнее, чем в совместной работе с психологом.