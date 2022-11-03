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Закрепляющий права народа Казахстана на землю и недра закон принял Сенат

3 Ноября 2022, 18:04
Закрепляющий права народа Казахстана на землю и недра закон принял Сенат
3 Ноября 2022, 18:04

Закрепляющий права народа Казахстана на землю и недра закон принял Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената депутаты приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года», закрепляющий права народа на землю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечено в заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, цель законопроекта – совершенствование избирательной системы, развитие нормативного правового регулирования законотворческих процессов, усиление системы сдержек и противовесов между государственными ветвями власти, корреляция положений отраслевых законов с новеллами Конституции.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 15 кодексов, 46 законов.

Основными задачами законопроекта являются:

- упразднение отдельных полномочий Президента страны в отношении местных исполнительных органов;

- законодательное закрепление права собственности народа Казахстана на землю;

- расширение конкурентных возможностей развития деятельности политических партий;

- укрепление правозащитных механизмов и усиление независимости;

- модернизация выборного процесса;

- трансформация полномочий Правительства в законотворческих процедурах.

Ожидаемые результаты реализации законопроекта:

- динамичное развитие демократических институтов государства;

- формирование эффективных механизмов функционирования правового государства;

- повышение уровня доверия населения к государственным органам и политическим формированиям.


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