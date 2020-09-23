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Закреплены новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин стран ЕАЭС

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Сентября 2020, 14:26
Закреплены новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов, представляя законопроект, протокол заключен в Ереване 1 октября 2019 года.

«Протоколом предусматривается закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Размеры нормативов определены для пяти стран государств-членов. При этом для Казахстана норматив определен 6,955%», - сообщил Руслан Даленов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

По его словам, указанные нормативы призваны обеспечить соразмерный подход к распределению ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС.

«Также Протоколом определено, что Высшие органы государственного финансового контроля государств-членов в рамках совместных контрольных мероприятий ежегодно проверяют соблюдение уполномоченными органами государств-членов положений настоящего Протокола. В соответствии с Законом «О международных договорах» Протокол подлежит ратификации», - отметил глава ведомства.

Министр уточнил, что принятие законопроекта не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий. Законопроект одобрен мажилисменами.


Правительство РК   Астана   Мажилис   ЕАЭС  
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