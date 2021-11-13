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Закрепить статус онлайн-образования в Казахстане предложили эксперты

13 Ноября 2021 12:22
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Закрепить статус онлайн-образования в Казахстане предложили эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закрепить статус онлайн-школ и онлайн-университетов в казахстанском законодательстве предложил глава Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на то, что за последние два года практические вся система перешла в онлайн, тем не менее в наших законах нет понятия «дистанционное обучение», нет понятий «онлайн-школы» или «онлайн-университета».

Пришло время создать для этой индустрии легальные рамки, квалификационные требования к контенту, к платформам, к безопасности, к тому, как эти компании и сервисы должны управлять персональными данными», - сказал Рауан Кенжеханулы, выступая на форуме «30 лет сотрудничества ЕС и Казахстана в сфере образования: возможности и вызовы для будущих образовательных технологий».

«Мы вступаем в конкуренцию за внимание наших учителей, студентов и пользователей со всем миром. Здесь нет никаких границ, - уверен глава Bilim Media Group. - Наши учащиеся и студенты получают онлайн-образование, дипломы, сидя в своих городах и квартирах. Мы, будучи рядом с ними, не можем конкурировать и предоставлять легально этот сервис. То есть мы не можем предоставить онлайн-школу, чтобы ребенок мог отучиться и получить аттестат».

Со спикером согласен генеральный директор научно-исследовательского и инновационного кластера Назарбаев Университета Айдар Жакупов, который также принял участие в форуме в пятницу.

«За полтора года сформировалась новая парадигма в системе образования, которая требует легального оформления. Конкуренция (в этом сегменте – прим. ред.) становится глобальной. Наша система образования должна бороться за то, какой сервер ученик выберет, и где он будет получать образование, сидя у себя дома», - уверен Айдар Жакупов.


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#Образование   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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