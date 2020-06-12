Закопали заживо: следователь поделился подробностями убийства в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Старший следователь по особо важным делам следственного управления департамента полиции Атырауской области Адилхан Уразбаев расследовал громкое преступление – похищение и убийство, совершенное весной 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Только за прошедший год Адилхан Уразбаев расследовал около 20 тяжких и особо тяжких уголовных дел. В апреле прошлого года, по подозрению в похищении человека и убийстве были арестованы пятеро жителей города Атырау.

В ходе следствия было установлено, что 28-летняя женщина задумала убить своего бывшего сожителя, с которым у нее периодически случались конфликты. Мужчина был наркозависимым, а сама она занималась незаконным сбытом психотропных препаратов.

Как следует из материалов уголовного дела, сожитель, угрожая ножом, отобрал у женщины удостоверение личности и мобильный телефон, а затем стал требовать, чтобы взамен на свои вещи она снабдила его препаратами. С этого дня у задержанной возник умысел на похищение и убийство.

Для замысла мести, женщина позвонила своим четверым знакомым, сообщив о своих намерениях. Свою будущую жертву они подкараулили в квартире. Мужчину сначала избили, связали, а затем на машине отвезли за город, и закопали живьем. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате закрытия дыхательных путей.

Суд признал всех виновными и приговорил к 15 годам лишения свободы.



