Законы не выполняются – депутат о развитии IT-отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева подняла проблемы IT-отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неоднократно в своих выступлениях и программных документах Глава государства ставил задачу по развитию IT-отрасли. Это современное направление является источником качественных рабочих мест и обеспечивает технологическую независимость нашей страны. Вместе с тем, согласно данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, из года в год не выполняется ряд индикаторов по развитию отрасли. Так, например, за последние 5 лет ни разу не выполнялся индикатор по цифровизации промышленности. И это при наличии отечественных разработок», - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, для поддержки отечественных IT-компаний и продвижения местного продукта были предприняты определенные меры. Создан реестр доверенного программного обеспечения. Сегодня он включает в себя более 180 наименований продукции от 60 отечественных производителей.

В частности, на уровне законодательных актов в сфере государственных закупок квазигоссектора были предусмотрены механизмы приоритетного закупа отечественного IT-продукта. С 1 апреля начали действовать все подзаконные акты.

«Однако на деле законы не выполняются. Например, основными закупщиками софта (60% от всех объемов в РК) квазигоскомпаниями продолжается закуп дорогостоящего иностранного программного обеспечения, а не доступных аналогов отечественных программных продуктов из вышеназванного реестра. Не работают в отрасли и так называемые оффтейк-контракты. Например, АО НК «КТЖ» проводит закупки иностранного программного обеспечения по управлению предприятием на более чем 8 млрд тенге, при том, что на предприятии уже начато внедрение отечественного аналога», - привела пример депутат.

«КазМунайгаз» и «КЕГОК», заявила Е. Смышляева, закупают документологи по цене от 200 до 700 млн. тенге при наличии на рынке как минимум трех вариантов отечественного продукта.

«При этом миллиарды тратятся не на разработку или приобретение. Деньги идут на консалтинг и оплату лицензий – «бездонный колодец» для любого бюджета. Еще одна очень серьезная проблема – это безопасность. Зарубежные авторы программного обеспечения не предоставляют нашим испытательным лабораториям исходные коды для оценки их информационной безопасности. По сути, мы покупаем «кота в мешке», - подчеркнула депутат.

Е. Смышляева предложила усилить контроль за исполнением законодательства в сфере закупок квазигосударственного сектора, в части поддержки отечественного IT-рынка.

«На уровне подзаконных актов пересмотреть механизм взаимодействия национальных компаний с отечественным IТ-сообществом. В том числе, рассмотреть возможность применения оффтейк-контрактов с компаниями в сфере IT. Усилить требования к безопасности иностранного программного продукта и ввести обязательный этап испытаний в лабораториях РК. Считаем также, что будет справедливо, если для иностранных продуктов реестр доверенного программного обеспечения также станет обязательным», - сказала депутат.