Законсервированные заводы реанимируют в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов уверен, что региону нужно переходить от аграрной направленности экономики к аграрно-индустриальной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона считает, что планы вполне осуществимы. Чтобы соответствовать желаемому направлению, нужно ежегодно обеспечить рост в промышленности в среднем 40-50 млрд тенге. Для этого должны работать имеющиеся производства и открываться новые. Тогда в течение пяти лет область сможет приблизиться к объемам производства в сельском хозяйстве. Напомним, в этом году объемы в АПК достигли 630 млрд тенге.

Глава региона объяснил, какие резервы будут задействовать. Прежде всего, открытие новых заводов. Одни из них – по производству ламинированной фанеры. Он появится на месте много лет простаивавшего трубного завода. Запустит производство турецкий инвестор.

Еще один проект – трансформаторный завод. Аким области рассказал, что переговоры с отечественным инвестором по открытию производства именно в Северо-Казахстанской области длились больше года.

«Появление инвестора в регионе – длительный процесс. Нужно найти нишу, куда он можно вложить средства. Потом найти потенциального инвестора в нашей стране или за рубежом. Убедить его, чтобы он пришел именно к нам. Показать те прибыли, которые он может получить. Убедить, что его деньги не пропадут и так далее», - рассказал К.Аксакалов.

Трансформаторный завод расположится на территории бывшего завода МЛД, на площади 20 тысяч квадратных метров. В конце февраля начнется ремонт. Аким области сообщил, что этот же инвестор построит дом для своих сотрудников и возьмет под управление один из колледжей.

«В Казахстане реализованы три таких проекта: в Кентау, Уральске и Шымкенте. Я был на заводе в Шымкенте, это суперсовременный завод, на котором применяются передовые технологии. У нас будет такой же. Инвестора привлекла свободная экономическая зона. Он хочет реализовать у нас еще и проект по деревообработке, сейчас подыскиваем территорию», - сказал аким области.

В трех корпусах Петропавловского завода тяжелого машиностроения, которые с советских времен были законсервированы, наладят производство вагонов-термосов. Займется этим российский инвестор. К.Аксакалов утверждает, что спрос на вагоны-термосы большой, сбыт гарантирован.

«Прошли вскрышные работы на месторождении «Сырымбет». Сейчас идет проектирование горно-обогатительного комбината. В конце следующего года этот перспективный проект, который будет давать много рабочих мест и налогов, начнет работать. В первом квартале запустим оптово-распределительный центр. Тоже хороший проект. Для удешевления продуктов, прежде всего, и удобства торговли. Идет дальнейшая модернизация заводов им. Кирова и ПЗТМ. СЭЗ «Кызылжар» принесет большую пользу», - подчеркнул К.Аксакалов.







