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Законопроекты о развитии торговли, конкуренции и предпринимательства обсудили сенаторы

21 Декабря 2021 23:42
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Законопроекты о развитии торговли, конкуренции и предпринимательства обсудили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, где депутаты обсудили ряд законопроектов, находящихся в работе у Комитета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных» предусматривается расширение понятия «оптово-распределительный центр» и дифференцируются его виды в зависимости от технологической специализации на ОРЦ хранения, ОРЦ распределения и ОРЦ торговли. Предполагается ряд поправок, направленных на развитие биржевой торговли, а разработку и утверждение правил биржевой торговли будет осуществляться уполномоченным органом - Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан. Усиливается и защита персональных данных. Законопроектом регламентируется государственный и негосударственный сервис контроля доступа к персональным данным, вводится многофакторная аутентификация.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» предполагает сокращение государственного участия в предпринимательстве, развитие инструментов антимонопольного регулирования, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к мерам государственной поддержки и закупкам государственных органов и другие нормы.

Третий из рассмотренных на заседании Комитета законопроектов – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан». Он ставит перед собой ряд задач, которые будут способствовать созданию условий для развития добросовестной конкуренции, защиты прав потребителей, а также стимулирования добросовестного, этичного ведения бизнеса, основанного на деловой репутации предпринимателей.



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