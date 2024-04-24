Законопроекты по декриминализации экономических правонарушений презентованы в Мажилисе

В Мажилисе презентованы законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил депутат Мажилиса Абзал Куспан, законопроекты разработаны во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года «Экономический курс справедливого Казахстана», где поручена дальнейшая декриминализация экономических правонарушений и внедрение справедливого механизма определения пределов норм привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по налоговым преступлениям. В реализацию поручений Мажилисом Парламента инициированы законопроекты.

При этом он отметил, что государством принимаются системные и последовательные меры по поддержке бизнес-сообщества принимаются на постоянной основе. Так, с 2017 года по 12 статьям инициировано смягчение наказания (статьи 217, 222, 225, 227, 234, 236, 239, 241-245, 247 УК) и по 9 – освобождение от уголовной ответственности, если преступление совершено впервые и возмещен ущерб (статьи 214, 219, 221, 222, 233, 241, 243, 244, 245 УК), по 3-м исключена уголовная ответственность (статьи 215, 235, 240 УК) и по 2-м увеличены пороги наступления уголовной ответственности (статьи 234 и 245 УК).

- Учитывая риски, приводящие к росту уголовных правонарушений по теневой экономике, законопроектами предусмотрена декриминализация четырех статьей Уголовного кодекса (статьи 219, 234, 236 и 241 УК), затрагивающие интересы бизнеса. Предлагаемые поправки государственными органами, НПП «Атамекен» и Администрацией Президента концептуально поддержаны, - сказал Абзал Куспан.

В частности, законопроектами полной декриминализации подвергаются две статьи Уголовного кодекса.

Статья 219 Уголовного кодекса (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита) - причина декриминализации: может квалифицироваться по статьям 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

- Ответственность за аналогичное деяние предусмотрена статьей 233 (получение либо использование кредита, займа с нарушением законодательства РК, неосвоение средств государственного внешнего займа в срок, установленный договором займа) Кодекса об административных правонарушениях. Зачастую категории таких дел прекращаются по основаниям: недобросовестное исполнение обязательств со стороны контрагента; установление фактического приобретения имущества только следственным путем, - пояснил Абзал Куспан.

Также предусмотрена декриминализация статьи 241 Уголовного кодекса (Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности)

- Причина декриминализации статьи: уголовная ответственность в разы мягче, чем административная ответственность, предусмотренная в статье 239 Кодекса об административных правонарушениях, - добавил Абзал Куспан.

Частичная декриминализация также коснулась таможенных правонарушений по статьям 234 (Экономическая контрабанда) и 236 (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин) Уголовного кодекса.

- Поправками предлагается поднять пороги наступления уголовной ответственности, декриминализовав квалифицирующий признак совершения правонарушений в крупном размере, при этом предусмотрев ответственность в статье 551 Кодекса об административных правонарушениях, - заявил Абзал Куспан.

Кроме того, в рамках проекта проработаны дополнительные стимулы по обеспечению прав бизнеса.

Предусмотрен ряд исключений для регистрации дел в сфере налоговых преступлений (статья 179 УПК): - без акта либо заключения, указывающих на наличие признаков уголовного правонарушения; - при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде; - при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов (за исключением случаев, когда начисления произведены по сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, либо непредставления декларации).

Также во исполнение поручения Главы государства по дебюрократизации деятельности государственного аппарата учитываются поправки в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части установления:

- цели и задач, принципов законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- задачи и функции, права и обязанности уполномоченного органа, а также исключение излишней регламентации некоторых норм из него.