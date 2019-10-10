Законопроект: ЖСК сможет обслуживать только один дом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о запланированных нововведениях по совершенствованию деятельности ЖКХ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для исключения нарушений в деятельности ЖСК предложена схема, когда кооператив будет создаваться только для одного многоквартирного жилого дома. Количество членов не должно превышать количества квартир, строительство будет осуществляться только после государственной регистрации и при наличии земельного участка на праве аренды или на праве собственности», - озвучил Каирбек Ускенбаев положения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ЖКХ» на пленарном заседании Сената.

По его словам, законопроект направлен на выполнение таких задач, как урегулирование деятельностью органов управления путем создания новой формы некоммерческой организации объединений собственников имущества по принципу один дом – одно объединение – один счет.

«При этом если собственники квартир и нежилых помещений не желают создавать объединение собственников имущества, то допускается непосредственное совместное управление в многоквартирном доме всеми собственниками квартир и нежилых помещений без создания юридического лица. Это простое товарищество», - подчеркнул вице-министр.

Кроме того, законопроектом предлагается использовать индивидуальный подход по управлению каждым домом.

«Каждое объединение будет открывать собственный текущий и сберегательный счета. Данная мера исключит навязывание собственникам квартир со стороны КСК и управляющих компаний услуг и тарифов, позволит обеспечить прозрачный расход средств жителей, а также дает жильцам право выбора способов управления», - заключил представитель МИИР РК.