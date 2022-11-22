Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Официально

Законопроект в части контроля транспорта и недропользования рассматривают в Сенате

22 Ноября 2022, 15:14
Законопроект в части контроля транспорта и недропользования рассматривают в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству депутаты обсудили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Законопроект нацелен на автоматизацию контроля автотранспорта, совершенствование порядка расследования событий схода или столкновения поездов, а также аварийных случаев с судами.

Кроме того, документ предусматривает приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с требованиями стандартов Международной организации гражданской авиации и авиационным требованиям Европейского союза.

Вместе с тем, нормы законопроекта предполагают изменение регулирования механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории и привлечение инвестиций в сферу недропользования по сложным проектам.

По итогам расширенного заседания депутатами Комитета было решено передать законопроект на рассмотрение Палаты.


Фото: senate.parlam.kz


Новости по теме
Грузооборот через «Бахты-Покиту» на границе между РК и КНР превысит 300 тыс. тонн
Мажилис рассмотрит законопроект о развитии агломераций
Закон о снижении налоговой нагрузки на микро- и малый бизнес рассмотрят сенаторы
Читайте также
Грузооборот через «Бахты-Покиту» на границе между РК и КНР превысит 300 тыс. тонн
Закон о снижении налоговой нагрузки на микро- и малый бизнес рассмотрят сенаторы
312 единиц спецтехники задействовано в очистке республиканских дорог от снега
Бюджетные авиарейсы запустили между Алматы и Анкарой
Спикер Сената отдал свой голос на выборах Президента РК
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области
2 Ребенок-гигант родился в Атырау
3 Четыре села Алматинской области подключат к природному газу в ближайшие дни
4 Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов
5 ЧМ в Катаре: Нидерланды победили в тяжелейшем матче

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору