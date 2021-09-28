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    14:16, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Законопроект: путевки в санаторий для опекуна ребенка с инвалидностью планируют ввести в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов рассказал о работе над законопроектом касательно улучшения условий жизнедеятельности для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас в Правительстве на рассмотрении находится еще один важный для лиц с инвалидностью законопроект по улучшению качества жизни непосредственно лиц с инвалидностью. Он инициирован Сенатом Парламента во взаимодействии с рабочей группой по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью и координационным советом при Правительстве. В нем выработаны предложения в 82 законодательных акта с 38 концептуальными поправками по 342 позициям», - сказал Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК.

    Он перечислил основные положения законопроекта.

    «Законопроект предполагает такие нормы, как исключение дискриминационной терминологии – «инвалид» на «лицо с инвалидностью», предоставление семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью статуса «семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью». Сегодня такой статус отсутствует. Предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение одному из родителей или опекуну детей с инвалидностью. Сегодня это также мера законодательно не закреплена», - отметил вице-министр.

    «Законодательно также предусматривается закрепление внедрения заочного свидетельствования, внедрения механизма обязательной компенсации выплат работодателей из-за невыполнения квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. В этом законопроекте действительно очень много новелл, и мы в ближайшее время отдельно на больших общественных слушаниях, я думаю, в Парламенте, представим вниманию данный закон», - заключил спикер.

    Теги:
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