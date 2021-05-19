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    14:36, 19 Май 2021 | GMT +6

    Законопроект по земельным отношениям взяли в работу депутаты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроект разработан во исполнение поручения Главы государства и по итогам деятельности комиссии по земельной реформе, специально созданной для обсуждения основных вопросов в сфере земельных отношений и выработки рекомендаций по ним. В частности, законопроектом предусмотрено совершенствование института аренды земель сельскохозяйственного назначения для отечественных землепользователей. Кроме того, рекомендовано отложить действие норм Земельного кодекса по передаче сельскохозяйственных земель в частную собственность на пять лет», - сказал председатель комитета Мажилиса по аграрным вопросам Ерлан Барлыбаев на пленарном заседании палаты.

    По его словам, в рамках законопроекта усилен государственный контроль за использованием земель.

    «Определены территории пастбищных угодий и предусмотрен открытый земельный кадастр. Комитет по аграрным вопросам готов подготовить заключение по данному законопроекту», - заключил депутат.



    Теги:
    Парламент Мажилис
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