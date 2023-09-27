Законопроект по защите персональных данных казахстанцев одобрил Мажилис

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект является продолжением работы по формированию правовой базы защиты информации, в том числе персональных данных, и состоит из трех блоков. Первая часть посвящена дополнительным мерам защиты персональных данных. Законопроектом вводится государственный контроль в сфере оборота и хранения персональных данных. Помимо значительного улучшения процесса реагирования на произошедшие события, данный регулирующий инструмент позволяет наладить профилактическую работу с операторами, - сказала депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании Мажилиса, представляя законопроект.

Кроме того, согласно законопроекту, каждый оператор должен сообщать регулятору об утечке персональных данных. Информация должна быть предоставлена в течение трех дней с момента обнаружения утечки.

Второй блок законопроекта предлагает правовое регулирование института «белых хакеров» и работы казахстанского аналога платформы баг баунти. Эта мера будет способствовать привлечению исследователей информационных систем к выявлению ошибок и пробелов информационных систем.



Управляемый хакерский взлом исходит от заказчиков, отношения официально устанавливаются через специальные платформы. Предусмотрена ответственность за их полное неисполнение или ненадлежащее исполнение. Таким образом, мы привлекаем большое количество квалифицированных специалистов по информационной безопасности для оценки устойчивости систем, и это делает их уязвимыми для внешних угроз, - отметила депутат.

Третий блок законопроекта посвящен созданию государственного центра информационной безопасности, который обслуживает только объекты информатизации государственных органов.

На сегодня функционируют около 350 государственных объектов информатизации. Центр будет работать при Государственной технической службе Комитета национальной безопасности.



Кроме того, на базе государственной технической службы будет создан репозиторий исходных кодов программного обеспечения. В нем хранятся исходные коды программных продуктов электронного правительства. Это обеспечивает управление их версиями.



