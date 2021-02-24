Законопроект по вопросам визуальной информации одобрили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова отметила, что документ разработан в целях реализации плана законопроектных работ Правительства Казахстана на 2020 год. Целью принятия законопроекта является совершенствование некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам визуальной информации.

«Основные направления законопроекта: изложение текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии; изложение текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода; введение понятия «Аутентичный перевод текста». Средства визуальной информация (баннеры, вывески, объявления, реклама, ценники) являются важными инструментами воздействия на общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию в стране», - сказала в ходе пленарного заседания Мажилиса министр культуры и спорта.

Актоты Раимкулова отметила, что согласно документу требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии направлено на недопущение некачественного изложения текстов на казахском языке, орфографических ошибок в них. А требование к изложению текстов реквизитов и визуальной информации с сохранением аутентичного перевода направлено на устранение фактов смыслового, содержательного несоответствия текстов, представленных на двух языках (казахском и русском).

«Размещение визуальной информации на открытом пространстве и в зданиях может осуществляться субъектами предпринимательства наравне с государственными органами в установленном законодательством порядке. Субъекты предпринимательства используют визуальную информацию в качестве инструмента продвижения своей продукции и услуг. В адрес государственных органов от граждан поступает огромное количество жалоб, связанных с нарушением требований законодательства о языках при размещении визуальной информации. При этом отсутствие визуальной информации на государственном языке граждане считают ущемлением своих прав, закрепленных в статье 14 Конституции Республики Казахстан», - рассказала А. Раимкулова.

По данным министра, количество обращений в государственные органы по нарушениям в части размещения визуальной информации в 2018 году составило 12 886, в 2019 году – 12 900. В 2020 году количество жалоб, поступивших на горячую линию (call center) по визуальной информации, составило – 3442.

«В целях решения указанных проблем в рамках законопроекта предусматривается внесение поправок в следующие 13 законодательных актов Республики Казахстан:

Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

Закон «О языках в Республике Казахстан»;

Закон «О транспорте в Республике Казахстан;

Закон «О железнодорожном транспорте»;

Закон «Об автомобильном транспорте»;

Закон «О рекламе»;

Закон «О регулировании торговой деятельности»;

Закон «О безопасности пищевой продукции»;

Закон «О безопасности машин и оборудования»;

Закон «О безопасности игрушек»;

Закон «О защите прав потребителей»;

Закон «О почте»;

Закон «О кинематографии»», - сказала министр.

Ожидаемый результат от принятия законопроекта: обеспечение обязательного использования государственного языка в визуальной информации; обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации в соответствии с нормами орфографии, обеспечение изложения текстов реквизитов и визуальной информации на государственном и русском языках с сохранением их аутентичности.

«Принятие законопроекта будет способствовать эффективной реализации языковой политики в стране и не повлечет отрицательных правовых и социально-экономических последствий», - добавила министр.

Законопроект одобрен депутатами в первом чтении.







