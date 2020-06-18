Законопроект по вопросам улучшения бизнес-климата приняли в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата» рассмотрели депутаты Сената, приняв его во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект, министр национальной экономики РК Руслан Даленов отметил, что предлагается обеспечить доступ к информации о наличии правоустанавливающих документов, обременении и судебных исков по объектам недвижимости, принадлежащим юридическим лицам.

«Разрешается раскрыть информацию о статусе обременения недвижимого имущества, без указания персональных данных собственника. Это позволит упростить процедуру оформления и снизить риски сомнительных сделок на рынке недвижимости.

Для частных кредитных бюро предлагается обеспечить доступ к информации по долгам потребителей перед субъектами естественных монополий. Такая информация сегодня уже предоставляется в государственное кредитное бюро на ежемесячной основе», - заявил Руслан Даленов в ходе пленарного заседания Сената.

Предлагается перевести в электронный формат проставление отметки при регистрации сделок на письменных договорах, по которым не требуется нотариальное заверение. Это сделки купли-продажи, дарения, аренды и другие, по которым нотариальная регистрация не обязательна.

«Также предлагается обеспечить обязательное онлайн-открытие текущего счета в банке при электронной государственной регистрации предприятия. Вместе с тем, в целях упрощения процедуры подключения к сетям электроснабжения в столице, городах республиканского и областного значений прием заявлений на выдачу технических условий предусматривается осуществлять в электронном виде через сайты субъектов естественных монополий. Вручение искового заявления предлагается осуществлять с использованием электронных средств связи, включая электронную почту и мобильную связь, а в случае отсутствия электронных сведений – на бумажном носителе», - отметил Р. Даленов.

В целях сокращения процедур предусматривается внедрение принципа «единого окна» по подключению субъектов предпринимательства к сетям электроснабжения мощностью ниже 200 кВт.

Как отметил министр, законопроектом предлагается исключить процедуры по разработке проектно-сметной документации и прохождению экспертизы для строительства технически несложных объектов. Вместе с тем, объединяются три процедуры в одну по выдаче земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническими условиями. Это сократит время процедур на 17 рабочих дней (с 67 до 50 дней).

«Предлагается сократить перечень оснований для создания организаций с государственным участием. В связи с чем, государственные предприятия могут быть созданы исключительно в целях обеспечения национальной безопасности, введения государственной монополии или в связи с недостаточным развитием конкуренции на товарном рынке, определяемым по итогам анализа. Кроме того, предлагается установить компетенцию Правительства по утверждению перечня разрешенных видов деятельности для государственных предприятий», - заключил министр.

Отметим, законопроект депутатами Сената был принят во втором чтении.