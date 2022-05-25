25 Мая 2022 13:07

Законопроект по вопросам транспорта одобрил Мажилис в первом чтении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по вопросам транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Мажилиса министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев представил проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта».

Проект закона разработан в соответствии с планом законопроектных работ Правительства на 2021 год.

Основными целями законопроекта являются автоматизация транспортного контроля на дорогах; имплементация норм международных договоров в сфере морского транспорта; совершенствование порядка расследования событий на железнодорожном транспорте и аварийных случаев с судами, а также регулирование механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории. Кроме того, необходимо приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации и авиационным требованиям Европейского союза.

«Высокая интенсивность автомобильных перевозок грузов требует принятия кардинальных мер по недопущению преждевременного разрушения дорожного полотна. Для этой цели по государственной программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол на 2020-2025 годы» на дорогах планируется установить автоматизированные станции измерения весовых и габаритных параметров транспортных средств», - сообщил министр.

Законопроектом предусмотрены нормы в части: наделения национального оператора по управлению автомобильными дорогами функциями по установке автоматизированных станций измерения на автодорогах республиканского значения и местных исполнительных органов – на автодорогах местного значения; установления компетенции уполномоченного органа в области автомобильного транспорта по утверждению правил организации работы автоматизированных станций измерения; введения обязанности владельцев автотранспортных средств, имеющих технически допустимую максимальную массу более 12 тонн по обеспечению прохождения весогабаритного контроля при проезде через зону действия автоматизированной станций измерения.

При этом станции будут работать по принципу «Сергек» без участия человека.Реализация предлагаемых мер, как добавил глава Мининдустрии, позволит обеспечить сохранность автодорог и исключить человеческий фактор при проведении транспортного контроля на автодорогах.

Проектом закона также предусмотрены нормы, предоставляющие льготы на проезд на общественном автомобильном транспорте для социально уязвимых слоев населения.

«В частности, проектом закона предусмотрено, что на социально значимых сообщениях, а также регулярных автомобильных маршрутах в городском (сельском), пригородном сообщениях многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, инвалидам первой группы предоставляется право бесплатного проезда. Лицам в возрасте от 15 до 18 лет предоставляется право приобретения проездного документа (билета) с оплатой пятидесяти процентов от полной стоимости проездного документа (билета)», - сказал К. Ускенбаев.

Документ одобрен в первом чтении.