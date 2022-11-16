Законопроект по вопросам сохранения тазы и тобет разработали в Казахстане

16 Ноября 2022, 17:15

16 Ноября 2022, 17:15

Законопроект по вопросам сохранения тазы и тобет разработали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутатским корпусом в Казахстане разработан проект закона по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород - тазы и тобет. Документ находится на рассмотрении рабочей группы в Мажилисе. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день положение с сохранением чистоты породы казахской тазы и казахской тобет, по оценкам экспертов, критическое и существует риск их потери, из-за отсутствия законодательного порядка научных исследований по оценке состояния генофонда и составления их генетического профиля.

В связи с чем, по поручению Главы государства, депутатский корпус разработал проект закона по вопросам сохранения и воспроизводства казахских тазы и казахских тобет.

«Законопроект инициировала группа депутатов Мажилиса Парламента. Мы являемся уполномоченным органом, так как занимаемся животным миром. Сам законопроект подготовил Институт парламентаризма при Управлении делами Президента РК. Наша задача состоялась в том, чтобы дать на этот законопроект свои предложения. Законопроект находится на рассмотрении заседания рабочей группы в Мажилисе Парламента», - прокомментировал руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Куат Чумакаев.

Проект Закона предусматривает комплексный подход к правовому регулированию деятельности субъектов в области сохранения и воспроизводства казахских тазы и казахских тобетов путем установления основных принципов государственного регулирования в данной области.

Как уточнили в Комитете, появится стандарт казахских национальных пород собак. А деятельность в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, согласно законопроекту, смогут осуществлять как физические, так и юридические лица.

По сообщению Куата Чумакаева, предусмотрено, что закон будет введен в действие с 1 июля 2023 года.

Почему национальные породы нужно отдельно сохранять

«Одна из ключевых проблем сегодня — это так называемая чистота породы. У отечественных тазы и тобетов нет и не может быть международно признанных документов о происхождении, так как эти породы не признаны международными кинологическими объединениями. Чтобы зарегистрировать породу, нужно две вещи. Первое — стандарт породы, второе — поголовье. Причем поголовье с полными трехколенными родословными в определенном количестве. У породы тобет стандарта нет. Его возрождением на национальном уровне не занимались. Поэтому после разработки стандарта породы потребуется найти начальное поголовье, в него войдут аборигенные собаки, соответствующие стандарту. Они получают нулевые родословные (то есть в документах написана порода «тобет», но неизвестны родители). После этого должны быть получены щенки, потом еще, и еще. Простыми словами, их праправнуки станут первыми собаками, у которых будет полная родословная», - пояснили в ведомстве.

Необходимо отметить, что выведение чистопородных тазы и тобет с государственным финансированием - это признание государством важности сохранения национального достояния, которыми являются казахские тазы и тобет. Нужно признать, что за все время частные компании не могли вывести чистую породу тазы и тобет, поэтому государство стало участником этих отношений.

Кроме того, учитывая, что тазы и тобет являются национальной гордостью, национальным достоянием казахского народа, его культурно-исторической ценностью, проектом закона планируется создание Национального центра казахских пород собак, который будет заниматься: осуществлением деятельности по сохранению и воспроизводству; обучением экспертов и подготовкой специалистов; выведением и разведением чистопородных тазы и тобетов; ведением единой родословной книги; организацией и проведением испытаний, выставок, смотров, состязаний различного ранга казахских пород собак; разработкой стандарта; выдачей свидетельств о происхождении тазы и тобета; осуществлением иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

Фото: gas-kvas.com