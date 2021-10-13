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    10:58, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Законопроект  по вопросам смертной казни одобрил Мажилис

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании в первом чтении одобрил проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил депутат Мажилиса Парламента РК, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов, законопроект разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 2 факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного 2 января 2021 года.

    «Законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами. Казахстан ратифицировал договор с оговоркой, что оставляет за собой право применения смертной казни в мирное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военными военного характера, совершенных в военное время. При обсуждении проекта закона с рабочей группой была предложена поправка редакционного, уточняющего характера относительно порядка изложения терминов на казахском и русском языках. Проведено несколько заседаний рабочей группы с участием представителей верховного суда, генеральной прокуратуры, уполномоченного по правам человека, правоохранительных и специальных государственных органов, Министерств юстиции, иностранных дел, ученых и экспертов», - пояснил Арман Кожахметов.

    Постоянные комитеты Парламента дали положительное заключение. На основании изложенного Комитет предложил одобрить проект закона в первом чтении.

    После голосования председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин сообщил об одобрении законопроекта в первом чтении.


    Теги:
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