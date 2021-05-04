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    12:05, 04 Май 2021 | GMT +6

    Законопроект по вопросам новой регуляторной политики подготовили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов сообщил о разработанном законопроекте по вопросам новой регуляторной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в Миннацэкономики сообщили, что в новых экономических условиях разрабатывается новая регуляторная политика, направленная на создание максимально благоприятных и стимулирующих условий для оживления предпринимательской деятельности и привлечения частного капитала.

    Как отмечают в ведомстве, чтобы кардинально снизить нагрузку на бизнес, создать оптимальную и эффективную систему регулирования, формируются новые способы регулирования бизнеса с «чистого листа».

    «Регулирование с чистого листа - это, конечно, очень сложный вопрос. Для развития МСБ у нас это даст стимул. Выработаны базовые подходы в регуляторной политике предпринимательской деятельности. С Министерством национальной экономики мы разработали проект закона по вопросам новой регуляторной политики, предусматривающий введение условий формирования регуляторных инструментов», - сказал Аблай Мырзахметов на заседании Правительства.

    По словам Аблая Мырзахметова, законопроект будет охватывать четыре основные отрасли - это торговля, услуги по проживанию и питанию, сельское хозяйство и транспорт. Данный законопроект, как он отметил, будет внесен в Мажилис.

    «Что предстоит сделать - это разработка методологической базы и концептуальной модели. Один из сложных вопросов - это изменение культуры мышления проверяющих госорганов», - добавил председатель НПП.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Бизнес Экономика
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