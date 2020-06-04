Законопроект по вопросам лотерей и лотерейной деятельности одобрили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лотерей и лотерейной деятельности», одобренный Мажилисом Парламента Республики Казахстан одобрили депутаты Сената во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представляя законопроект министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова отметила, что постановлением Правительства от 2017 года оператором лотереи сроком на 15 лет определено АО «Сәтті Жұлдыз». Количество сотрудников оператора лотереи составляет 748 человек.

«Количество распространителей (агентов) по республике - около 3 тысяч субъектов предпринимательства, действующих по договору поручения от имени оператора лотереи, тем самым всю ответственность за надлежащее проведение и распространение лотереи несёт оператор лотереи. Основная масса распространителей - субъекты малого и среднего бизнеса. Имеются также крупные распространители, осуществляющие распространение лотерейных билетов совместно с оказанием основных услуг, такие компании, как АО «Казпочта», крупные сети супермаркетов. Распространители получают вознаграждение от оператора лотереи от 6 процентов и выше от стоимости распространенных лотерейных билетов», - сказала Актоты Раимкулова в ходе пленарного заседания Сената Парламента.

АО «Сәтті Жұлдыз» реализует 32 вида лотерей, из них 24 моментальных и 8 тиражных лотерейных игр. Общий оборот АО «Сәтті Жулдыз» от реализации лотерейных билетов с начала деятельности составил сумму в размере 18,5 млрд тенге: в 2017 году – 195,6 млн тенге, в 2018 году – 1,9 млрд тенге, в 2019 году – 16,4 млрд тенге.

«70% от общего оборота оператора лотереи выплачивается участникам лотереи в качестве призового фонда от всех игр. Остальные 30% распределяются на оплату: НДС, вознаграждение агентов, затраты на производство лотерейных билетов и маркетинг, административные расходы и на развитие спорта. Оператором лотереи за весь период деятельности оплачено налогов на сумму 2,7 млрд тенге», - отметила министр.

Законопроект внесен в Мажилис Парламента 30 мая 2019 года. Депутаты Сената приняли законопроект во втором чтении.