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вчера 19:21
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вчера 18:52
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Законопроект по упрощению получения госуслуг рассмотрит Сенат
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На расширенном заседании комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил сенатор Михаил Бортник, законопроект разработан в целях совершенствования оказания государственных услуг.
«Рассматриваемый законопроект обеспечивает реализацию политики государства по упрощению получения госуслуг физическими и юридическими лицами», - добавил он.
Депутат также отметил, что на сегодняшний день в Казахстане проведена большая масштабная работа по развитию государственных услуг. Количество госуслуг, предусмотренных в реестре Республики Казахстан, постоянно растет.
«С 2007 по 2019 год в этом списке оказалось более 740 услуг, 72% этих слуг оказывается в электронной форме, что обеспечивает надежную и достаточно уже отработанную систему работы наших ЦОНов. Для того, чтобы эту систему и в дальнейшем совершенствовать, группой депутатов Мажилиса и Сената разработаны и вносятся данные поправки в 47 законодательных актов», - уточнил Михаил Ботник.
По итогам заседания данный законопроект был направлен на рассмотрение Сената.
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