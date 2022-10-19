Законопроект по трансферту бюджета между городами Казахстана одобрили в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Анатолий Бойчин сообщил, на 2023-2025 годы в трансферты общего характера включены целевые трансферты в общем объеме 405 млрд тенге. Из них на 2023 год – 102,4 млрд тенге, 2024 год – 138,7 млрд тенге, 2025 год –164,3 млрд.тенге.

«В трансферты общего характера включены целевые трансферты для выплаты адресной социальной помощи – 29,3 млрд тенге, улучшения качества жизни инвалидов – 27,4 млрд тенге, субсидирования затрат работодателя на создание специальных рабочих мест в целях трудоустройства инвалидов – 669,8 млн тенге и на развитие продуктивной занятости – 348 млрд тенге», - сказал он на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

С докладом по этому вопросу на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК выступил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров. По его словам, проект закона был разработан с учетом создания трех новых областей.

«Законопроектом учтены дополнительные поступления по индивидуальному подоходному и социальному налогам в связи с ростом заработной платы работникам бюджетной сферы в среднем на 25% и передачей отдельных видов налоговых, неналоговых поступлений на местный уровень в объеме 300 млрд тенге. По нашей оценке, дополнительный импульс также даст завершение в этом году налоговых каникул, которые Правительство предоставило в 2020-2022 годах. По прогнозам доходы регионов возрастут с 4,7 трлн тенге в 2022 году до 6,1 трлн тенге в 2025 году, или на 30%, с обеспечением роста доли их собственных доходов до 47% в 2025 году», - сказал глава Миннацэкономики.

Он отметил, что законопроект предусматривает постепенное решение задачи по снижению объемов бюджетных изъятий для регионов-доноров. Для них в расчетах применены специальные повышающие коэффициенты, что позволяет снизить долю изъятий в собственных доходах до 19% в трехлетнем периоде.

Также в проекте закона, по данным министра, актуализированы отраслевые коэффициенты, которые обосновывают различия между социально-экономическим состоянием регионов и позволяют объективно учитывать расходы местных бюджетов с учетом региональной специфики.

«Это позволило увеличить прогноз текущих затрат регионов в среднем на 1,1 трлн тенге, или на 23%, в трехлетнем периоде для выравнивания их бюджетной обеспеченности в плановом периоде», - пояснил он.

Как заявил А.Куантыров, своевременное принятие проекта закона позволит сохранить сбалансированность местных бюджетов в трехлетнем периоде для обеспечения гарантированных государством госуслуг и социальных благ для населения.



