Законопроект по развитию социального предпринимательства презентовали в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старт работе над законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития социального предпринимательства» был дан осенью прошлого года. А уже сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялась его презентация. Разработчиками выступили депутаты Парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената отметил, что сейчас растет запрос общества на социальное предпринимательство, а само направление становится общемировым трендом. Причём в развитых государствах социальные предприниматели вносят ощутимый вклад в экономику своих стран.

«Представленный сегодня законопроект направлен на системную поддержку бизнесменов, занимающихся социальным предпринимательством. Он определяет основную концепцию социального предпринимательства и цели такого вида деятельности. В документе также прописаны конкретные механизмы государственной поддержки», - сказал Председатель Сената.

В рамках подготовки этого законопроекта рабочей группой было разработано 69 предложений. По словам руководителя рабочей группы сенатора Ерика Султанова основной проект Закона предполагает 21 изменение и дополнение в 3 Кодекса и 2 Закона. В числе ключевых дополнение: официальное определение понятия «социальный предприниматель» в Предпринимательском кодексе, а также внесение критериев для тех, кто может считаться социальным предпринимателем.

«Уточнены 4 основных критерия. Три из них направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения путём обеспечения их занятости, способствования реализации произведенных ими товаров. Четвёртый предусматривает общественно-полезные цели и решение социальных проблем в отраслях предусмотренных Законом», - сказал сенатор Ерик Султанов.

Кроме того, в законопроекте предлагается создание Реестра субъектов социального предпринимательства и региональных комиссий. Именно эти комиссии будут вести учёт, мониторинг, а также принимать решения по оказанию мер господдержки. В ближайшее время, законопроект будет внесён на рассмотрение в Мажилис.



