Законопроект по расширению категорий дел, рассматриваемых судом присяжных одобрил Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов, представляя документ на пленарном заседании палаты, настоящим законопроектом в реализацию поручения Главы государства предлагается расширить подсудность присяжных заседателей и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений.

Было отмечено, что это ч. 2, 3 ст. 116 (принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека);

ч. 2, 3 ст. 146 (пытки);

ч. 2 ст. 249 (рейдерство);

ч. 4 ст. 317 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее смерть двух и более лиц);

ч. 4 ст. 335 (незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия);

ч. 4, 6 ст. 337 (незаконная охота, повлекшая тяжкие последствия);

ч. 4 ст. 345 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц);

ч. 4 ст. 345-1 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц);

ч. 5,6 ст. 346 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека).

«В целом к подсудности суда присяжных заседателей будут отнесены 44 состава. Расширение подсудности суда присяжных будет способствовать демократизации судебной системы и повысит доверие к ней со стороны общества. Позволит в большей степени реализовать главные принципы уголовного судопроизводства: состязательности сторон, презумпции невиновности и другие», - заключил Абдрашит Жукенов.