Законопроект об уточненном республиканском бюджете внесут в Парламент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил внести в Парламент законопроект об уточненном республиканском бюджете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основными направлениями расходов уточненного бюджета на 2021 год являются обеспечение реализации программы партии «Nur Otan» и Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, данные расходы направлены на финансирование мероприятий по борьбе с пандемией и модернизацию системы здравоохранения, а также на стимулирование реального сектора экономики.

«Министерству финансов совместно с Канцелярией Премьер-Министра обеспечить внесение в Парламент законопроекта об уточненном республиканском бюджете и Прогноза социально-экономического развития», - поручил Премьер после предварительного голосования членов Правительства.