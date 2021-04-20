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    10:33, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Законопроект об уточненном республиканском бюджете внесут в Парламент

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил внести в Парламент законопроект об уточненном республиканском бюджете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основными направлениями расходов уточненного бюджета на 2021 год являются обеспечение реализации программы партии «Nur Otan» и Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Кроме того, по его словам, данные расходы направлены на финансирование мероприятий по борьбе с пандемией и модернизацию системы здравоохранения, а также на стимулирование реального сектора экономики.

    «Министерству финансов совместно с Канцелярией Премьер-Министра обеспечить внесение в Парламент законопроекта об уточненном республиканском бюджете и Прогноза социально-экономического развития», - поручил Премьер после предварительного голосования членов Правительства.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Парламент Экономика Премьер-министр РК
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