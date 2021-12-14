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Законопроект об усилении защиты животных обсудили сенаторы

14 Декабря 2021 19:25
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Законопроект об усилении защиты животных обсудили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наказания за жестокое обращение с животными ужесточат. Законопроект «Об ответственном обращении с животными» сенаторы сегодня обсудили на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Основной целью законопроекта является правовое регулирование общественных отношений в области ответственного обращения с животными в целях их защиты, обеспечения безопасности, прав и иных законных интересов граждан при обращении с животными, а также укрепления нравственности и соблюдения принципов гуманности общества при обращении с животными.

Задачей документа является усиление защиты животных от жестокого обращения, страдания и гибели, запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации, а также ряд других требовании в сфере защиты домашних животных.

В ходе заседания депутаты так же обсуждали сопутствующие законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными».

По итогам расширенного заседания законопроекты было решено направить на рассмотрение Палаты.



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#Сенат   #Животные  
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